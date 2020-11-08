شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقي يهنئ جو بايدن بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الرئيس العراقي، برهم صالح، التهانئ إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية اليوم السبت. وكتب الرئيس العراقي على تويتر: " صديق وشريك موثوق في قضية بناء عراق أفضل. نتطلع إلى العمل لتحقيق أهدافنا المشتركة وتعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بأكملها".

تغريدة الرئيس العراقي

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