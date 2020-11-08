شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن يهنئ جو بايدن بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، التهانئ إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية اليوم السبت. وكتب الملك عبد الله على تويتر: "إنني أتطلع إلى العمل معكم على تعزيز الشراكة التاريخية المتينة بين الأردن والولايات المتحدة ، لصالح أهدافنا المشتركة المتمثلة في السلام والاستقرار والازدهار" Advertisements

تغريدة ملك الأردن

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