شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يهنئ جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية، عبّر فيها عن خالص تهانيه بالثقة التي أولاه إياها الشعب الأمريكي بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"

كما هنأ أمير الكويت، السيدة كاملا هاريس بمنصبها كنائبة للرئيس المنتخب، مشيداً بالعلاقات التاريخية والراسخة التي تربط دولة الكويت والولايات المتحدة الصديقة.

وأكد أمير البلاد التطلع الدائم والمشترك لتعزيز أواصر هذه العلاقات وتطوير التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات والارتقاء به الى آفاق أرحب خدمة لمصلحتهما في ظل علاقة الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، متمنياً موفور الصحة والعافية وللعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

Advertisements