شكرا لقرائتكم خبر عن «الحقيل» يُعلن إلزام المجمعات التجارية بتوفير مركز ضيافة للأطفال خلال 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن وزير الاسكان ووزير الشؤون البلدية المكلف، ماجد الحقيل اليوم السبت،إلزام المجمعات التجارية بتوفير مركز ضيافة للأطفال. قال الحقيل في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “من خلال العمل المتكامل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبهدف توفير أفضل بيئة عمل مناسبة للمرأة، تم تضمين اشتراط توفير وتشغيل مركز ضيافة للأطفال في اشتراطات ترخيص المجمعات التجارية.

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