شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تنشر جداول دروس الحصص من الأسبوع الـ 11 لجميع المراحل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت وزارة التعليم، عبر حسابها في “تويتر”، جداول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي والرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع الحادي عشر، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب (هنا الرابط).

كما نشرت الوزارة جداولدروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط والمرحلة الثانوية (المستوى الأول والثالث والخامس) والمرحلة الثانوية (عام اختياري – تحفيظ اختياري) من الأسبوع الحادي عشر، عبر قنوات عينعلى تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.