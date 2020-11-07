شكرا لقرائتكم خبر عن هل يصلح نقل تصريح العمرة لشخص آخر؟ وما هي طريقة الحجز لحاملي تأشيرة زيارة؟ ..«الحج» تجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أشار مركز خدمات المستفيدين لخدمة الحجاج والمعتمرين بوزارة الحج والعمرة إلى عدم إمكانية نقل تصريح العمرة عبر تطبيق اعتمرنا من شخص لآخر، وذلك ردًا على سؤال أحد الأسخاض قال فيه: “عندي تصريح عمرة وأريد انقله لشخص ثاني فهل ممكن؟“.
فيما أشار الحساب سابقًا إلى أنه يمكن أن يتم إصدار تصريح العمرة عبر الخطوات التالية: أولًا: تحديد نوع التصريح المطلوب، ثانيًّا: تحديد الوقت والتاريخ المناسب، ثالثًا: تحديد نقطة التجمع والانطلاق منها للحرم.
من ناحية أخرى، أجاب المركز أحد الوافدين على سؤال تضمن الآتي: “أريد معرفةطريقة التسجيل في العمرة لزائر معه تاشيرة زائر”، حيث قال المركز إنه قد فتح الباب منذ 1 / 11 / 2020/، مُضيفًا: “اذا كنت تحمل تأشيرة زيارة للمملكة، يمكنك التسجيل في معتمر خارجي، قم بفتح حساب مستقل وليس إضافة لحساب اخر”.
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