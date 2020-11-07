السيسي أولهم... زعماء عرب هنأوا بايدن

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هو أول زعيم عربي يهنئ بايدن بفوزه على منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية (أ ش أ) : "الرئيس السيسي يوجه التهنئة إلى جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية".

فيما ذكرت قناة "أون تي في لايف" على حسابها بموقع فيسبوك أن السيسي أعرب في تهنئته لبايدن عن "التطلع للتعاون والعمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين".

وهنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المرشح الديمقراطي جو بايدن بالفوز، مغردا بحسابه الرسمي على تويتر "تهانينا للرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته السناتورة كامالا هاريس".

وتابع: "أطيب تمنياتي لشعب الولايات المتحدة وأتطلع إلى العمل معا لمواصلة تعزيز الصداقة بين بلدينا".

من جانبه، بعث الرئيس اللبناني ميشال عون ببرقية لبايدن مهنئا إياه بإعلانه فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأعرب عون بحسب بيان للرئاسة اللبنانية، "عن أمله في أن يعود في عهد بايدن التوازن في العلاقات اللبنانية الأمريكية لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والأمريكي الصديقين".

كما بعث سلطان عمان هيثم بن طارق ببرقية تهنئة إلى بايدن، لحصوله على ثقة الشعب الأمريكي وانتخابه رئيسا للبلاد، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

وتوجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، بالتهنئة للرئيس الأمريكي المنتخب، في تغريدتين باللغة العربية والإنجليزية بحسابه على تويتر.

وقال بن زايد : "خالص التهاني إلى جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وإلى كامالا هاريس نائبة الرئيس، وأصدق الأمنيات بالتوفيق لهما في تحقيق مزيد من التقدم للشعب الأميركي الصديق".

وأضاف : "الإمارات وأمريكا تربطهما علاقات صداقة تاريخية وتحالف إستراتيجي قوي، وسنواصل تعزيزها خلال المرحلة المقبلة".

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".