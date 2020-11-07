الأمطار تعطل الدراسة الأحد في محافظة مصرية

وأصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قرارا بتعطيل الدراسة غدا الأحد باستثناء القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديروا الإدارات التعليمية، وفق بوابة "أخبار اليوم".
ومنذ مساء أمس الجمعة، تتعرض المدينة الساحلية، لموجة من الطقس السيئ، مع سقوط أمطار غزيرة، ما أدى لتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات وإلغاء حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي.
وأوضح الشريف أن قرار استمرار تعطيل الدراسة يأتي "فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا على سلامة المواطنين".
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