شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تهنئ جو بايدن بالفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، إن السلطان هيثم بن طارق يبعث برقية تهنئة إلى جو بايدن الرئيس المنتخب لـ الولايات المتحدة الأمريكية، أعرب فيها عن خالص تهانيه لفخامته لحصوله على ثقة الشعب الأمريكي وانتخابه رئيسًا للفترة الرئاسية القادمة.

وتوج جو بايدن، رحلته الطويلة بالوصول إلى قمة الهرم السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بهزيمة الرئيس دونالد ترامب بعد محاولتين فاشلتين للوصول إلى مقعد الرئاسة.