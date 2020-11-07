شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تضبط مطبعة نقود مزيفة أصدرت نحو 11 مليون دولار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم السبت، عن ضبط مطبعة نقود مزيفة للعملة، طبعت مليارات الدنانير العراقية، وقال في بيان صحفي، إن "مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد وبالتنسيق مع قوة أمنية مشتركة، تمكنت من ضبط مطبعة نقود مزيفة في منطقة الشالجية ببغداد".



النقود

وأضاف: "تم العثور بداخل المطبعة على أموال مزيفة تقدر بثلاثة عشر مليار دينار عراقي (نحو 11 مليون دولار) بالإضافة إلى ثلاثة وعشرين ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى ورق خاص نسيجي وماكنة تستخدم في عملية تلوين العملة وقصها"، وفقا لـ"روسيا اليوم".



المطبعة

يذكر أن العراق يمر بأزمة مالية تسببت بتأخر دفع رواتب موظفي الدولة، كما حذر خبراء الاقتصاد في وقت سابق من محاولات "تزوير" العملة واستغلال ظروف البلاد، كما القت لجنة الفساد في العراق،الثلاثاء الماضى، القبض على رعد الحارس، مستشار رئيس الحكومة العراقية، وكيل وزارة الكهرباء السابق.

وذكرت وثيقة صادرة من مجلس القضاء الأعلى: "جاءت مذكرة القبض بحق رعد محسن غازي شبيب الحارس، بناء على شكوى مقدمة ضده في اللجنة التحقيقية الدائمية والمشكلة بالأمر الديواني 29".

وينص القرار 160، الصادر، في 5/2/1983 على العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار، كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة، كما تنص على العقاب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من عرض رشوة على موظف او مكلف بخدمة عامة ولم تقبل منه.