شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة مخصصة للرد على أسئلة المعتمرين بالمسجد الحرام.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار الجهود المتواصلة لخدمة ضيوف الرحمن، كثفت وكالة الشئون التوجيهية والإرشادية ممثلة فى إدارة شؤون إجابة السائلين أعمالها ومهامها على إرشاد قاصدى البيت الحرام وتوعيتهم وتوجيههم ورفع مستوى الوعى لديهم، وذلك للمستفتيين عن الأمور الدينية بالبيت العتيق، وجاء ذلك مع رفع الطاقة الاستيعابية للعمرة والزيارة.





وذكرت رئاسة شئون الحرمين عبر موقعها، أن مدير إدارة شؤون إجابة السائلين سلطان بن محمد البقمي، أوضح بأن هناك عدة مواقع يستفيد منها الزائر والمعتمر وذلك عبر 19 موقعا داخل المسجد الحرام والأروقة والمداخل الرئيسية والمسعى والدور الأول، كما تمت تغطية ساحات الحرم بكبائن عدة لإرشاد السائلين، يقوم عليه عدد من القضاة وأساتذة الجامعات على مدار 24ساعة.

وأكد أن الإدارة تحرص على توفير كل ما من شأنه تسهيل مناسك الزوار والمعتمرين والإجابة عن استفساراتهم في حدود المناسك، كما تنفذ عددا من الجولات الرقابية شهريا لمنع بعض من يتجرأ على الفتوى بغير علم أو إجازة معتمدة، مما يؤكد حرص الإدارة على سلامة المنهج في التعامل مع الزوار والمعتمرين.

من جانب أخر، يبذلها العاملون في رئاسة شئون الحرمين جهودا كبيرة للوقابة من فيروس كورونا، من ضمنها عمليات التطهير والتعقيم التي تجرى على قدم وساق لمنع وصول فيروس كورونا إلى الحرم الشريف، عبر أكثر من 4 آلاف عامل وعاملة، يستخدمون يومياً آلاف اللترات من المطهرات والمعقمات.