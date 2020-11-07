شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 4 حالات وفاة و742 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت دولة الكويت اليوم السبت، 742 إصابة جديدة و4 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل.

وأكدت مصادر بالحكومة الكويتية وفق وسائل الإعلام بالكويت، أن العودة إلى الحظر تتعارض مع الإحصائيات التى أعلنتها وزارة الصحة الكويتية بشأن حالات الإصابة بكورونا وهى معدلات لا تدعو للقلق، فضلاً عن الانخفاض الكبير في الحالات الشديدة ، موضحة أن مواجهة الوباء لا ترتبط بالحظر ودعت المصادر الحكومة الكويتية إلى النظر بدقة في الآثار الاقتصادية التي سببتها قرارات الحظر السابقة.

وفى وقت سابق، أعلن رئيس الفريق المركزى لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بوزارة الصحة الكويتية الدكتور هاشم الهاشمى، انخفاض نسبة إشغال الأسرة بأجنحة المستشفيات إلى 16%، وانخفاض نسبة الإشغال بالعناية المركزة، لتصل إلى 23%؛ وذلك منذ منتصف شهر أكتوبر الماضي وحتى الآن.

وقال الهاشمي - في تقرير مصور - إن شهر سبتمبر الماضي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة إشغال أسرة مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في أجنحة المستشفيات؛ حيث وصلت إلى 28%، لافتا إلى أن هذه النسبة كانت 18% خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين.