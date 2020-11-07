شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة العاصمة المقدسة تعلن عن منافسة استثمارية لإنشاء مدينة للفروسية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن رغبتها في طرح منافسة إستثمارية إلكترونية لإنشاء واستثمار مدينة فروسية جنوب مكة المكرمة. وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن مدينة الفروسية ستكون على مساحة إجمالية 1,685,015م2. وأضافت أنه يمكن الإطلاع على الفرص المتنوعة بأقل وقت وجهد ،الدخول على منصة @momrafuras

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