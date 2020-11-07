شكرا لقرائتكم خبر عن حالة وفاة و3 إصابات في حادث على طريق عقبة ضلع والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
باشرت فرق الهلال الأحمر في عسير حادث تصادم وانقلاب؛ مما أدى إلى وقوع حالة وفاة وعدد من الإصابات .
وقال المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري: إن الحادث وقع على طريق عقبة ضلع عند الساعة 18:22، حيث كان وصول أول فرقة إسعافية في زمن استجابة قدره 3 دقائق.
وأوضح أن الحادث نتج عنه حالة وفاة وثلاثة إصابات ، فيما تم علاج إحدى الإصابات في نفس الموقع بعد أن رفض النقل، فيما تم نقل بقية الإصابات إلى مستشفى الدرب ومستشفى عسير المركزي.
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