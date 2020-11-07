لقاح جديد لكورونا قد يكون جاهزا في ديسمبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال الرئيس التنفيذي لشركة "أسترازينيكا" العملاقة للصناعات الدوائية إن اللقاح المرشح لفيروس كورونا قد يكون جاهزا للاستخدام في نهاية ديسمبر، في انتظار موافقة الجهات التنظيمية.



ونقلت صحيفة "داجينز نايهتر" السويدية عن الرئيس التنفيذي للشركة، باسكال سوريوت قوله إن "الهيئات التنظيمية تعمل باستمرار مع بياناتنا. وإذا كانت سريعة عندما نكون مستعدين، فيمكننا البدء في تطعيم الأشخاص في يناير، وربما في نهاية كانون أول / ديسمبر".

وتعمل الشركة الأنجلو-سويدية مع جامعة أوكسفورد في بريطانيا لإنتاج لقاح محتمل لفيروس كورونا، والذي تم اختياره كواحد من أكثر اللقاحات الواعدة في السباق نحو إيجاد علاج لذلك.

وقال سوريوت: "ربما لن نكسب المال أبدا من اللقاح، فلا أحد يعرف كم مرة ستحتاج إلى التطعيم.. إذا كان اللقاح فعالا للغاية ويقي الأشخاص لسنوات عديدة ويختفي المرض، فلا يوجد سوق إذن".

وأشار سوريوت إلى أن العديد من الخبراء يعتقدون أنه ستكون هناك حاجة لإعادة التطعيم. وأضاف: "إذا كان يجب القيام بذلك سنويا، فيمكننا كسب المال من عام 2022".

وقال: "لكن علينا التأكد من أن اللقاح يعمل بالفعل".