الطيران السوري يدك مواقع استراتيجية لـ"النصرة" بإدلب

وكشف مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك"، أنه تم رصد مدرعات عسكرية تابعة للمجموعات المسلحة على محاور سرجة واحسم وشنان بجبل الزاوية، تدخل إلى مقرات تبيّن أنها غرف عمليات ومستودعات ذخيرة وأسلحة تستخدمها المجموعات المسلحة لاستهداف الجيش السوري والمناطق السكنية الآمنة القريبة من المنطقة.
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وكانت التنظيمات الإرهابية المسلحة استهدفت بالقذائف الصاروخية مساء أمس الجمعة، محيط مدينة السقيلبية بريف حماة الشمالي الغربي، من مواقعها في ريف إدلب الجنوبي، واقتصرت أضرارها على الماديات، فيما ردّت مدفعية الجيش السوري على مصادر الاطلاق، مستهدفة مواقع وتحركات المسلحين على محاور كنصفرة وسفوهن بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.
وتسيطر "هيئة تحرير الشام"، وهو الاسم الأحدث لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي والمحظور في روسيا، مع تشكيلة واسعة من التنظيمات المتطرفة المتحالفة معها، على معظم محافظة إدلب وريفها، بما في ذلك المعابر الدولية والشريط الحدودي شمال غرب سوريا.
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