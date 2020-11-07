حسان دياب يتحدث عن إمكانية فرض إغلاق تام في لبنان

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ولفت إلى أنه يود الاطلاع بدقة عما حققه الإقفال الجزئي لبعض المناطق، وأماكن الخلل في إنجازه على الشكل المبتغى، وذلك في حديثه عن إمكانية فرض إغلاق كلي في البلاد.
وأعلن أنه ينتظر الحصول على ما هو مطلوب، صباح الاثنين المقبل، على أن يجتمع مع فريقه التقني لعرض ومناقشة الأمر من جوانبه كافة واتخاذ القرار المناسب، بحيث يصار بعد ذلك إلى عرضه أمام مجلس الدفاع الأعلى والتفاهم مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على قرار الإقفال ومدته والمستثنين من ذلك، على أن يمنح المواطنون، في حال اتخاذه، الوقت اللازم لتدبر أمورهم.
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