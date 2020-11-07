شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع التونسية تنقذ 28 شخصًا من الغرق أثناء محاولة هجرة غير شرعية لأوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية الرائد محمد زكري، أن وحدة بحرية تابعة لقوات خفر السواحل أنقذت، فجر اليوم السبت، 28 مهاجرًا غير شرعي من الغرق؛ وذلك بعد تعطل مركبهم، مضيفًا أن المهاجرين يحملون جنسيات مختلفة ومن بينهم سبع نساء ورضيع تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر و33 سنة.

وأضاف الرائد زكري - في تصريح اليوم - أن المهاجرين أفادوا بأنهم أبحروا من سواحل سيدي منصور بصفاقس؛ بنية اجتياز الحدود البحرية في اتجاه أوروبا، مشيرًا إلى أنه تم التوجه بالمهاجرين إلى ميناء صفاقس، لتسليمهم إلى وحدات الحرس الوطني لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.

يذكر أن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أعلن، نهاية شهر أكتوبر الماضي، أن 1923 مهاجرًا غير شرعي تمكنوا من اجتياز السواحل الإيطالية عبر تونس، خلال شهر سبتمبر الماضي، مسجلين بذلك ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بنفس الفترة من عامي 2018 و2019 (559 و864 مهاجرًا).