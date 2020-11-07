شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية تعلن تسجيل 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم /السبت/ تسجيل 431 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، وأوضحت الكيلة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، و438 حالة شفاء.

وأضافت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 88.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.9%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات، مؤكدة وجود 34 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 7 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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