صور.. توزيع نحو 86 طنا من المساعدات السعودية للمتضررين من سيول السودان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة "واس" السعودية، إن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وزع 85 طنًا و600 كيلو ، من السلال الغذائية على المتضررين من السيول والفيضانات في محليتي الفردوس والشعيرية بولاية شرق دار فور في جمهورية السودان ، استفاد منها 4,800 فرد.
وأضافت الوكالة السعودية الرسمية، أن ذلك يأتي في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان.
سلال غذائية للمتضررين للسودان
السلال الغذائية
المساعدات السعودية للسودان
لحظة استلام المساعدات
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