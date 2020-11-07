شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 1141 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دولة الإمارات، تسجيل 1141 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات خلال 24 ساعة، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل.
وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، أمس الجمعة، تسجيل 1292 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 139 ألفًا و891 حالة، ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية، عن الوزارة تأكيدها تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليبلغ إجمالي الوفيات 510، بالإضافة إلى شفاء 818 حالة جديدة ليبلغ إجمالي المتعافين 136 ألفًا و936 حالة.
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