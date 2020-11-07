شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلن شفاء 46 ألفًا و192 مصابًا من فيروس كورونا حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية، أنه تم تسجيل 46 ألفًا و192 حالة شفاء حتى الآن من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس والتي تبلغ 67 ألفًا و918 حالة. وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم /السبت/ - أن العدد الإجمالي للمصابين، الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء، بلغ 3 آلاف و186 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 263 حالة، إلى جانب 122 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

يذكر أن وزارة الصحة التونسية، أعلنت في وقت سابق اليوم، تسجيل 1584 إصابة جديدة و32 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي.

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