شكرا لقرائتكم خبر عن غدا..انطلاق فعاليات المؤتمر العالمى الأول للموهبة والإبداع بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، غدا الأحد فعاليات المؤتمر العالمى الأول للموهبة والإبداع "تخيل المستقبل" الذى تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع "موهبة"، والأمانة العامة السعودية لمجموعة العشرين، والذى يقام ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين. وفق بيان صحفى.

يأتى المؤتمر الذى وجه الملك سلمان بإقامته كل عامين انطلاقًا من الدعم غير المحدود الذى تقدمه المملكة لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" منذ تأسيسها قبل 20 عامًا، ويقدم بطريقة مبتكرة تدمج بين الحضور الفعلى والمحاضرات عن بُعد، بمشاركة شخصيات محلية وعربية وعالمية.

وأوضح الدكتور سعود بن سعيد المتحمى الأمين العام لمؤسسة "موهبة" أن "المؤتمر رسالة من المملكة العربية السعودية للعالم، وفيه استشراف للمستقبل، وتعزيز للريادة العالمية للمملكة فى تنمية القدرات الشابة الموهوبة والمبدعة لتشكيل آفاق مستقبلية جديدة، وتأكيد مقدرة الموهوبين والمبدعين على صنع العالم الافتراضى وتوظيفه بكفاءة".

وأوضح أن المؤتمر يستشرف مستقبل الواقع الافتراضى وأثره على التنمية البشرية، وتوسيع نطاق التعاون الدولى عبر شراكات فاعلة لتنمية رأس المال البشرى من الطاقات الشابة الموهوبة والمبدعة والمبتكرة لمواجهة المستجدات والتحديات العالمية.

وأكد أمين عام "موهبة" أن المؤتمر سيكون منصة عالمية للتواصل الافتراضى، تجمع المختصين والمهتمين والقادة وصانعى السياسات، لدعم وتمكين الشباب الموهوبين والمبدعين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، وسيتم استقطاب متحدثين عالميين ومحليين للتحدث بالمؤتمر، كما سيتم إعلان العديد من المبادرات الإقليمية والعالمية فى رعاية الموهوبين، مشيرا إلى أنه سيقدم من خلاله مسيرة المملكة خلال عشرين عامًا من رعاية الموهوبين، بوصفها نموذجًا للتجارب الرائدة على مستوى العالم من خلال "موهبة".

ويشارك فى المؤتمر العالمى الأول للموهبة والإبداع 17 متحدثا ومشاركا من الخبراء والمهتمين بالموهبة من الداخل والخارج، حيث يشارك فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والتى تحمل عنوان: "تخيل المستقبل.. تمكين القدرات الشابة الموهوبة والمبدعة لتشكيل آفاق مستقبلية جديدة"، كل من الأمير عبدالعزيز بن سلمان رئيس مجلس أمناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وزير الطاقة، والدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم، والمدير التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" هنريتا فور.

يشارك فى المؤتمر عالم الفيزياء المتخصص فى نظرية الحقل الوترى والمهتم بعلم المستقبليات البروفيسور ميتشو كاكو، وعالم الفيزياء الفلكية ومقدم البرامج العلمية التلفزيونية نيل ديجراس تايسون، كما يشارك عالم المستقبليات والمؤلف المتخصص فى النقاش بين الإنسان والتكنولوجيا جيرد ليونهارد.

ويشارك الرئيس التنفيذى لمشروع "نيوم" المهندس نظمى النصر، وأنتونى سالتيكو نائب رئيس التعليم العالمى فى شركة مايكروسوفت، إلى جانب هونج إنج كوه كبير علماء الصناعات الحكومية العالمية فى شركة هواوى تكنولوجى، فى جلسة "العالم الرقمى كيف سيغير هوية المستقبل".

ويشارك أيضا المؤسس المشارك لتطبيق سكايب ورئيس مجلس إدارة icloud سابقا جوناس كيلبيرج، بحضور مؤسس نظام سيرى على هواتف أبل وكبير مهندسى أبل العاملين على أيفون سابقا أدم تشير، إلى جانب نائب رئيس المجلس الاستشارى للمشاريع الإبداعية فى كاليفورنيا والمؤسس المشارك فى Tract Learning المختص فى تعليم الأطفال من عمر 8 سنوات إستير وجسكى، بحضور كبير العلماء السابق فى أمازون وعضو المجلس الرقمى الألمانى اندريس ويجند فى جلسة "مستقبل الابتكار وريادة الأعمال".

ويتناول المؤتمر عدة محاور، أبرزها: "رعاية الموهوبين فى المملكة نموذج للتجارب الرائدة على مستوى العالم"، و"موهبة.. مسيرة عشرين عامًا"، و"تأسيس العالم الافتراضى من خلال الاستثمار فى الموهوبين والمبدعين"، و"مستقبل العلوم والتقنية ورعاية الموهوبين والمبدعين فى ظل الواقع الافتراضي"، و"العالم الافتراضى فى مواجهة الأزمات والتحديات العالمية"، و"أبرز الممارسات العالمية فى تنمية الطاقات الشابة للموهوبين والمبدعين والمبتكرين"، و"الاستثمار فى رعاية الموهوبين والمبدعين والمبتكرين وتأثيراته على المجتمعات"، و"التبادل المعرفى الافتراضى بين الموهوبين والمبدعين والمبتكرين والمختصين والمهتمين بهم من كل أنحاء العالم".

وستقدم المملكة على منصة المؤتمر نماذج ناجحة عالمية من أبنائها الموهوبين طلاب وطالبات "موهبة"، الذين قررت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" أن يتولوا إدارة جلسات النقاش التى سيشارك فيها أسماء عالمية وعلمية بارزة فى مختلف المجالات، التى ستتحدث إلى العالم فى مجال استشراف العلوم، والواقع الافتراضى، والذكاء الصناعى والتعامل مع التحديات الدولية وتحقيق الاستدامة التنموية.

يشار إلى أن "موهبة" تعد المؤسسة الأولى عالميا فى مجال رعاية واكتشاف الموهوبين؛ حيث تجاوز عدد المستفيدين منها 161 ألف طالب وطالبة، وحققت فى السنوات العشر الأخيرة نجاحات دولية غير مسبوقة على صعيد الفوز بجوائز عالمية لطلبتها، بلغت 396 جائزة دولية فى مختلف المسابقات العالمية.