شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تسجل 2880 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية ، اليوم السبت ، أنه تم تسجيل 2880 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية. وأضافت الوزارة ـ في بيان لها أوردته قناة ( السومرية نيوز) العراقية ـ أنه تم تسجيل 39 حالة وفاة جراء الفيروس ، فضلا عن تسجيل 2660 حالة شفاء ، وبذلك يرتفع إجمالى حالات الإصابة منذ ظهور الفيروس إلى 496019 إصابة ، وإجمالى حالات الشفاء من كورونا بلغت 425926.

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