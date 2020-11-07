شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 1584 إصابة جديدة و32 حالة وفاة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت تونس تسجيل 1584 إصابة جديدة و32 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل.

وفى وقت سابق، أعلنت وزيرة التعليم العالى والبحث العلمى التونسية، ألفة بن عودة، أن إجمالى عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، المسجلة فى مؤسسات التعليم العالي، بلغ 428 إصابة تتوزع بين 245 حالة فى صفوف الطلبة، و91 معلمًا، و92 إصابة فى صفوف الإداريين والعمال.

وأضافت «بن عودة»- خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، عقدت، حول تداعيات الوضع الوبائى فى تونس- أن قطاع التعليم العالى سجل 4 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي، مشددة على أن الوزارة حريصة على التزام بالمتابعة اليومية للوضع الصحى بكافة المؤسسات، فى ظل سرعة انتشار وباء «كورونا»، وارتفاع عدد الإصابات والوفيات.

يذكر أن وزارة الصحة التونسية، أعلنت فى آخر إحصائية حول الوضع الوبائى فى البلاد، أن إجمالى عدد الوفيات بلغ 1577 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 66 ألفًا و224 مصابًا.