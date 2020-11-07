شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات F16 تستهدف عصابات داعش في سلسلة جبال خانوكه بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهدفت طائرات الـ F_16 العراقية، اليوم السبت عصابات داعش الإرهابية في سلسلة جبال خانوكه. وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "وبإشراف من قيادة العمليات المشتركة، نفذت طائرات F_16 العراقية ضربة جوية استهدفت خلالها أهدافاً لعناصر عصابات داعش الإرهابية في سلسلة جبال خانوكه".

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