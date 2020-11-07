شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهود تعقيم المسجد الحرام لحماية المعتمرين من كورونا بالأرقام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جهود كبيرة يبذلها العاملون في رئاسة شئون الحرمين، من ضمنها عمليات التطهير والتعقيم التي تجرى على قدم وساق لمنع وصول فيروس كورونا إلى الحرم الشريف، عبر أكثر من 4 آلاف عامل وعاملة، يستخدمون يومياً آلاف اللترات من المطهرات والمعقمات.









وذكرت رئاسة شئون الحرمين، عبر موقعها، وفقا لمدير الإدارة العامة للشئون الفنية والخدمية الأستاذ نايف بن ذياب الجحدلي، أن هناك انتشار للعمال وعشرات الآليات وأجهزة التعقيم التي يستخدمها العمال خلال وردياتهم التي تغطي اليوم على مدار 24ساعة، فإن عمليات التطهير يستخدم فيها 60ألف لتر من المطهرات يومياً، صديقة للبيئة.

وأوضح، يتم استخدام (470) معدة، فيما يستخدم (900) لتر معقمات أيادٍ يومياً بمعدل (300) لتر لكل وردية، تعبأ في (300) جهاز معقم آلي للأيادي ، وتستخدم قرابة (3500) لتراً من المعقمات يومياً للأسطح والسجاد .

وأضاف الجحدلي إلى وجود فريق من المتخصصين في المجال لمتابعة الأعمال اليومية وجميعهم لخدمة المسجد الحرام وتطبيق التباعد الاجتماعي داخل الحرم.

وأختتم الجحدلي أن هذه الخدمات والجهود بإشراف وتنظيم من الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري.