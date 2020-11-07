شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 407 إصابات جديدة بفيروس كورونا و433 حالة شفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت المملكة العربية السعودية، 407 إصابات جديدة بفيروس كورونا، كما أعلنت خروج 433 حالة بعد تماثلها الشفاء، وفقا ما ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، تتولى تطهير وتعقيم ساحات وصحن المطاف على مدار الساعة فى ظل الإجراءات الاحترازية التى تطبق بعناية لمنع وصول فيروس كورونا إلى الحرم الشريف، عبر أكثر (4000) عامل وعامله، يستخدمون يوميًا آلاف اللترات من المطهرات والمعقمات.

وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية نايف بن ذياب الجحدلى، أن انتشار العمال وعشرات الآليات وأجهزة التعقيم التى يستخدمها العمال خلال وردياتهم التى تغطى اليوم على مدار (24) ساعة، فإن عمليات التطهير يستخدم فيها (60) ألف لتر من المطهرات يوميًا، صديقة للبيئة.