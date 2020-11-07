شكرا لقرائتكم خبر عن مساجد البحرين تتأهب لاستقبال المصلين ظهراً ما عدا يوم الجمعة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين، تعميماً حول فتح الجوامع والمساجد لصلاة الظهر ابتداءً من غد الأحد، بينت فيه أن فتح المساجد لا يشمل صلاة الجمعة، وأن صلاة الظهر لن تقام في المساجد بدلاً من صلاة الجمعة وذلك لتفادى تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب صحيفة الوطن البحرينية.

وقالت إدارة الأوقاف السنية بأن فتح المساجد لأداء صلاة الظهر لا يعني إقامة صلاة الجمعة ولا صلاة الظهر يومها، ويكتفى برفع الأذان مع تضمين عبارة «ألا صلوا في بيوتكم»، كما أن سريان التعليمات بشأن مواعيد فتح وغلق الجوامع والمساجد والإجراءات الاحترازية التي تم إعلان عنها مسبقا، وستكون مدة الانتظار بين الأذان والإقامة لصلاتي الفجر والظهر عشر دقائق، وسيستمر إغلاق المساجد التي تم الإعلان عن إغلاقها مسبقا حتى إشعار آخر.

وفى 28 أغسطس الماضي قرر المجلس، السماح بأداء صلاة الفجر فقط يومياً.