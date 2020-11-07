شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد قذاف الدم ينعى حسين الكونى ويشيد بدوره النضالى والسياسى فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى المسئول السياسى لجبهة النضال الوطنى الليبية أحمد قذاف الدم، اليوم السبت، رئيس المجلس الاجتماعى لقبائل الطوارق اللواء حسين الكونى والذى وافقته المنية أمس الجمعة.

أشار قذاف الدم فى بيان له أن الكونى كان رفيق دراسته فى الكلية الحربية وكان له دور فى العمل النضالى والسياسى، متوجها بالتعازى إلى قبائل الطوارق وكل أبناء الشعب الليبى، مضيفا "رغم وداعه سوف يبقى ما بقت جبال الجنوب وسنراه دائمًا فى عيون الطوارق المغاوير وفى سجل ثورة الفاتح كأحد الضباط الثوريين رفاق الشهيد القذافى."

توفى رئيس المجلس الاجتماعى لقبائل الطوارق بليبيا، الشيخ حسين الكونى، مساء أمس الجمعة بمدينة غات جنوب غربى ليبيا.

عمل الشيخ حسين الكونى رئيس المجلس الاجتماعى لقبائل الطوارق فى ليبيا، رئيسا للمجلس الاجتماعى لقبائل الطوارق، كما شغل منصب أمين اللجنة الشعبية بمدينة غات، وسفيرا لليبيا فى النيجر، قبل أحداث فبراير 2011.

فيما نعى رئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض فى بيان له، الجمعة، الشيخ حسين الكونى، متقدما بالتعازى إلى قبائل الطوارق وأسرة الفقيد، مؤكدا أنه كان مثالا فى الصلح وجمع الكلمة، وحبّ الوطن، والأمر بالمعروف، محبًّا لخصال الخير، داعيًا إلى كل ما ينفع النّاس ويرفع المعاناة عنهم، ويكفل الأمن والاستقرار لهم، على حد وصفه.

وتعد قبائل الطوارق من المكونات الاجتماعية المؤثرة فى الجنوب الليبى وتشارك فى منتدى الحوار السياسى بتونس، وذلك للتوصل إلى حل للأزمة السياسية التى تعيشها ليبيا منذ سنوات.