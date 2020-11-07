ليبيا تسجل 595 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و5 وفَيَات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، تسجيل 595 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وخمس حالات وفاة.. فيما تماثل 619 مصابًا للشفاء.

وأفاد المركز - في بيان أوردته بوابة "الوسط" الليبية - بأن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 67 ألفا و670 حالة، بينما بلغت حالات الوفاة 920 حالة، مؤكدا شفاء 39 ألفا و243 حالة.

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