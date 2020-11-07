جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأميركية

أعلنت وسائل إعلام أميركية عن تسمية المرشح الديمقراطي جو بايدن كرئيس للولايات المتحدة حيث أفادت شبكة سي إن إن بأن جو بايدن أصبح رئيسا للولايات المتحدة الأميركية. يأتي ذلك بعدما حقق بايدن الرقم السحري 270 صوتاً بالمجمع الانتخابي لحسم معركة الرئاسة قد يكون قاب قوسين أو أدنى من خط النهاية، حيث يتقدم المرشح الديمقراطي في ولايات أريزونا وجورجيا وبنسلفانيا على نظيره الجمهوري دونالد ترمب.

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