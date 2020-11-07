كاريلي .. غيب هوية الاتحاد الفنية

كاريلي : حينما قدم للاتحاد ، تحدثت وكتبت بأن الوقت لم يكن مناسبا بل يحتاج وقت ، فعلا : أخذ وقتا أكثر من كافي منذ معسكر أبها مرورا بمعسكر جدة ، من خلال مباريات تجريبية ومناورات وغيرها ، توفرت له الغالبية العظمى من الاحتياجات العناصرية ، بيئة عمل على أعلى مستوى ، جهاز إداري عالي الجودة مساندا له ، ومع ذلك كله لم نرى له أي لمسات فنية أو بصمات تكتيكية ، بل أداء عشوائي ركيك ، الشاهد تباعد الخطوط مع سوء التمرير وضعف في افتكاك الكرة وفي المواجهات الثنائية ، عدم الاستفادة من الكرة الثابتة وعدم الاستفادة من الفرص المتاحة ، أي فريق متواضع يتفوق على الاتحاد بكل جرأة واقتدار ، كاريلي أخذ أكثر من وقته ، استمراريته تعني اللعب بالنار حقا ، لآن مستوى الاتحاد من سيء إلى أسوأ للأسف ، لذا لأبد من الجرأة في اتخاذ القرارات التي تفيد مصلحة الاتحاد أولا وأخيرا ، المدرب الذي سينجح مع الاتحاد ، لأبد أن يعمل وفق استراتيجية شاملة ومتكاملة ، يعمل على الإعداد البدني بقوة مع الإعداد الفني والذهني ومن ثم التوظيف المثالي وفق طرق وأساليب لهوية فنية عالية الجودة ، كذلك عدم المجاملة لأي لاعب كائن من كان والبقاء دائما للأفضل فقط ، من هنا يكون العمل مثمر وستكون له نتائجه ونتاجه باستمرار بإذن الله تعالى .
*مواجهة المشكلة ووضع لها حلول لتلافيها أفضل من الهروب منها ووضع تبريرات غير منطقية ، مما سيضاعف المعاناة أكثر وأكثر ، ونرى مآسي العام الماضي تعود وتتكرر للأسف .
*الاستماع للآراء العقلانية الموضوعية التي تفيد وتنفع مهما كان مصدرها دونما مكابرة ، لآن الأهم مصلحة الاتحاد وبس .
*أعرف بأن هناك عمل في نادي الاتحاد ، ولكن غالبيته عمل ارتجالي اجتهادي مما ينتج عنه نتائج سلبية صادمة مبكرة ، لأبد من إعادة آلية العمل في الاتحاد وفق استراتيجية عالية الجودة بكل مصداقية متناهية من أجل مصلحة الاتحاد أولا وأخيرا .
*هناك لاعبون في الاتحاد أخذوا أكثر من حقهم من الفرص في نادي الاتحاد وهم غير جديرون بتلك الفرص ، الدليل عدم جديتهم في تقديم ما يفيد الاتحاد ، لذا لأبد من اتخاذ قرارات حاسمة أما ينهضون من سباتهم أو الاستغناء عنهم ، فعلا : أنصاف الحلول تضاعف المشاكل وتزيد من الأعباء وتؤرق الأفكار وتستنزف الجهود ، كونوا في مستوى المسؤولية في اتخاذ القرارات دونما تردد .
سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم
الكاتب الرياضي / حمزة السيد
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