شكرا لقرائتكم خبر عن عبر خوذة تُمكّنهم من التواصل.. 3 شُبان سعوديين يفتحون «باب الأمل» أمام مرضى الشلل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

فتح 3 شُبان سعوديين باب الأمل لمرضى الشلل التام بعد نجاحهم في اختراع جهاز على شكل خوذة ذكية يُمكن مرضى الشلل من التحكم في جميع الأجهزة عبر الإنترنت، وإرسال رسائل التواصل الاجتماعي عن طريق إغلاق العينين.

ووفقًا لـ”عكاظ”، فإن الجهاز الذي صممه وعمل على تنفيذه 3 شُبان سعوديين قابل للارتداء ومتعدد الاستخدامات لخدمة مرضى الأعصاب الذين يواجهون صعوبة في الحركة والكلام، حيث يقوم بقراءة موجات الدماغ وتحويلها إلى مهمات يتم تحديدها عند الحاجة، عبر استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في ملاءمة المهام المرغوب بها، كما يمكن إرسال أوامر للتحكم في وسائل التواصل الاجتماعي.

من جانبه، أكد المهندس فيصل العتيبي رئيس فريق “BRAIN AI ” على أن توفير الجهاز بسعر مناسب وسهولة استخدامه دون الحاجة لجراحة وسهولة ارتداءه على شكل خوذة سيجعل منه سببًا لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل كبير، لتخطي العديد من العقبات.

وكان العتيبي ورفاقه ياسر سكوبي وحسام العنزي وماجد الفاضل، قد قاموا بتطوير فكرتهم واستثمار خبراتهم في هندسة الكهرباء والهندسة الطبية الحيوية ونظم المعلومات، وأسسوا شركة ناشئة مبنية على البحث والابتكار في المجال الصحي وإنترنت الأشياء، ويهدفون حالياً لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومساعدتهم في الاندماج مع المجتمع، مع خطة مستقبلية ومستقبلًا تمكّن الاشخاص بالتحكم بألعاب الفيديو.