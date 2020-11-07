شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة بيشة»: وظفنا عضو هيئة تدريس «أجنبية» لعدم تقدم مواطنات بنفس المؤهلات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفت جامعة بيشة، اليوم السبت، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل بشأن تعاونها مع عضو هيئة تدريس أجنبية على إحدى وظائف التعاون المعلن عنها في شهر محرم الماضي بالرغم من تقدم مواطنات على نفس هذه الوظيفة.

وأوضحت الجامعة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن عضو هيئة التدريس المتعاونة تحمل مؤهل الدكتوراه في التخصص الدقيق المعلن عنه، ولم يتقدم أي من المواطنات اللاتي يحملن نفس المؤهل في التخصص المتاح.

وأشارت الجامعة إلى أنها تسعى إلى الاستفادة من أصحاب الكفاءات العالية لتدريس طلبتها تحقيقًا لرفع جودة العملية التعليمية، موضحة أنها تحتفظ بحقها القانوني تجاه أي إساءة أو تضليل، علمًا بأن المفاضلة على الوظائف المتاحة تتم بشفافية عالية، كما يمكن الاطلاع على إجراءاتها لمن رغب في ذلك عن طريق التواصل مع مركز خدمة المستفيدين.