الجيش اليمني يستعيد جبال الدقيقة في الجوف بعد مواجهات مع "أنصار الله"

القاهرة- سبوتنيك وذكر الناطق باسم المنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني، العقيد ربيع القرشي، عبر حسابه على تويتر، أن "الجيش الوطني تمكن من تحرير جبال الدقيقة جنوب معسكر الخنجر الاستراتيجي (شرقي مديرية خبْ والشّعْف)".
© REUTERS / Fawaz Salman
واستعادت القوات الحكومية، الاثنين الماضي، تباب الأضلع الجنوبية شرق منطقة بِير المرَازِيق البوابة الشرقية لمدينة الحَزم مركز محافظة الجَوف، بعد سيطرتها الخميس الماضي على مواقع الشهلاء والنزلتين شرق مدينة الحَزم، حسب اللواء 101 مشاة.
وكثف الجيش اليمني عملياته العسكرية في الجَوف بهدف استعادة مدينة الحَزم التي سيطرت عليها جماعة الحوثيين في الأول من مارس/ آذار الماضي، وتضم المجمع الحكومي للمحافظة ومقر قيادة المنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني.
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