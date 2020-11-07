تجدد المفاوضات بين إسرائيل و"حماس" بشأن صفقة الأسرى

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وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، مساء اليوم السبت، أن قناة التفاوض في هذا الملف هي قناة أخرى مختلفة عن المفاوضات حول التهدئة.

وأكدت المصادر أن قادة الشاباك (جهاز المخابرات الإسرائيلي الداخلي) بالتنسيق مع مسؤول شؤون الأسرى والمفقودين في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلية يارون بلوم، عقدوا سلسلة اجتماعات مع عدد من أبرز قيادات الأسرى في السجون الإسرائيلية، وفي مقدمتهم أسرى حركة حماس، لدفع هذه المفاوضات ووضعها على مسارها الصحيح.

وتطالب حماس بالإفراج عن مئات الأسرى مقابل جثتين لجنديين إسرائيليين ومواطنين آخرين تسللا بإرادتهما إلى قطاع غزة، كما تطالب بإطلاق سراح أسرى من الوزن الثقيل، الذين يُعدون قادة بارزين وفي تاريخ كل منهم مجموعة من العمليات الخطيرة، مثل حسن سلامة، الذي حكم عليه بالسجن المؤبد 48 مرة لدوره في قتل 48 إسرائيليا، وجمال أبو الهيجا المحكوم بتسعة مؤبدات.

وتقول إسرائيل لقادة حماس في السجون إن عليهم ألا يتحمسوا لإطلاق سراح عدد كبير من الأسرى أو إطلاق أسرى قياديين، وإن عليهم ألا يتعاملوا في هذه الصفقة كأن الحركة تأسر جنودا أحياء، فالجنديان ميتان والمواطنان الآخران، أحدهما عربي (من فلسطينيي 48) والثاني إثيوبي، هما مدنيان يعانيان مصاعب نفسية.