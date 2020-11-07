السودان ينفي تلقيه طلبا لعبور طائرة إسرائيلية غدا الأحد لأجوائه

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت أمس الجمعة، إن رحلة تجارية إسرائيلية ستمر لأول مرة عبر أجواء السودان.

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لكن وبحسب موقع "العين الإخبارية" فقد أكدت المصادر أنها لم تتلق أي طلب لعبور طائرة إسرائيلية تجارية لأجواء البلاد الأحد.

ولفتت المصادر إلى أنه ربما تقدمت السلطات الاسرائيلية بالطلب، لكن لم يصل للوزارة حتى الآن.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قد نشرت صباح الجمعة، أن رحلة تجارية خاصة ستنطلق الأحد المقبل من مطار ابن غوريون الإسرائيلي إلى مطار عنتيبي بأوغندا، وستمر عبر أجواء السودان، للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وأوضحت الصحيفة أن الطائرة التابعة لشركة "العال" الإسرائيلية ستذهب من تل أبيب فارغة، على أن تعود إلى إسرائيل وعلى متنها 153 مواطنا أوغنديا، لدراسة الزراعة في البلاد، بمبادرة من وزارة الخارجية.

وكان قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان قد أعلنوا في بيان مشترك في الثالث والعشرين من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، عن توصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق سلام بينهما.

وقد تم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد اتفاق التطبيع، لتصبح بذلك الدولة العربية الخامسة التي تعلن تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد مصر والأردن والإمارات والبحرين.