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وأضاف المصدر: "عمليات الداخلية، أبلغت عن غرق شخصين مجهولين وعلى الفور انتقلت دوريات خفر السواحل والإطفاء البحري واستطاعوا انتشال الوافدين وتبين وفاتهما".
كما نقلت جثة امرأة مجهولة الهوية يرجح أنها آسيوية إلى الطب الشرعي إثر دهسها على طريق الدائري السادس والذي تصل حدود السرعة فيه إلى 120 كيلومترا.
وأوضح المصدر أنه "تم القبض على الجاني وهو مواطن من مواليد 1997 وكان متواجدا في موقع الحادث ليتم نقله إلى قسم شرطة الصليبية، لاستكمال التحقيقات".
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت... مصرع وافدين غرقا ودهس سيدة مجهولة الهوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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