شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع هطول أمطار وبرد خلال الساعات المقبلة على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني أن تشهد ‏بعض مناطق المملكة خلال الـ36 ساعة المقبلة سقوط أمطار ‏متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد.‏

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إن الحالة المتوقعة بدأت اليوم السبت وتستمر ‏حتى صباح (الأحد)، وتشهدها أجزاء من مناطق من مكة والمدينة ‏والباحة وعسير وجازان.‏ ‏

وأشار عبدالعزيز الحصيني إلى أن هطول الأمطار سيمتد إلى أجزاء من مناطق حائل ‏والشمالية والقصيم وشمال الشرقية، مع هبوب رياح على أجزاء ‏من وسط وغرب وشمال الشرقية. ‎