شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع هطول أمطار وبرد خلال الساعات المقبلة على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني أن تشهد بعض مناطق المملكة خلال الـ36 ساعة المقبلة سقوط أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد.
وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إن الحالة المتوقعة بدأت اليوم السبت وتستمر حتى صباح (الأحد)، وتشهدها أجزاء من مناطق من مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان.
وأشار عبدالعزيز الحصيني إلى أن هطول الأمطار سيمتد إلى أجزاء من مناطق حائل والشمالية والقصيم وشمال الشرقية، مع هبوب رياح على أجزاء من وسط وغرب وشمال الشرقية.
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