شكرا لقرائتكم خبر عن «سار» تتولى مهام تشغيل وصيانة «قطار المشاعر المقدسة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

صدرت الموافقة على إسناد تقديم الخدمة وصيانة وتشغيل قطار المشاعر المقدسة إلى الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) وتشمل جميع العمليات المرتبطة بطبيعة تشغيل القطار ، ومن ذلك ما يرتبط بإدارة الحشود والحراسات الأمنية وإدارة المرافق والأصول التابعة للقطار من مرافق ومعدات وأنظمة تشغيل وغير ذلك من الأصول التابعة له، سواء أكانت ثابته أم متحركة.

وبحسب “المدينة”، فإنه يترتب على إسناد عملية تقديم الخدمة والصيانة والتشغيل إلى الشركة أن تنتقل إليها جميع الميزانيات والبرامج وما في حكمها ذات الطبيعة المالية المخصصة للجهة الحكومية المشرفة على قطار المشاعر المقدسة، لخدمة وتشغيل وصيانة القطار ، والصرف على التكاليف الرأسمالية والتشغيلية وتكاليف الصيانة وتحسينات الأصول والترميمات وغيرها من التكاليف والمصروفات.

ولا يترتب على إسناد عملية تقديم الخدمة والصيانة والتشغيل إلى الشركة أن تؤول إليها الإيرادات الناتجة عن تشغيل القطار وعلى الشركة توريد تلك الإيرادات إلى خزينة الدولة مع قيام هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، والهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة، ووزارة المالية، باتخاذ ما يلزم لإبرام اتفاقية مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) تتضمن جميع الأحكام والآليات اللازمة.