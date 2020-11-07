شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. «الدفاع المدني» يدعو لتوخي الحذر: 3 أماكن ابتعد عنها أثناء هطول الأمطار والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
دعت الإدارة العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وبخاصة في تلك الأيام التي تتعرض خلالها المملكة إلى موجة من الأمطار بين الشديدة والمتوسطة.
وقالت الإدارة عبر حسابها على موقع تويتر: “أثناء هطول الأمطار .. ابتعد عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية”.
وكان مجلس الشورى قد وافق مؤخرًا على إضافة مخالفة المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها وقت السيول إلى نظام المرور.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. «الدفاع المدني» يدعو لتوخي الحذر: 3 أماكن ابتعد عنها أثناء هطول الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.