شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. «الدفاع المدني» يدعو لتوخي الحذر: 3 أماكن ابتعد عنها أثناء هطول الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعت الإدارة العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وبخاصة في تلك الأيام التي تتعرض خلالها المملكة إلى موجة من الأمطار بين الشديدة والمتوسطة.

وقالت الإدارة عبر حسابها على موقع تويتر: “أثناء هطول الأمطار .. ابتعد عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية”.

وكان مجلس الشورى قد وافق مؤخرًا على إضافة مخالفة المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها وقت السيول إلى نظام المرور.