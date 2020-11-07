القوات العراقية تضبط عشرات العبوات الناسفة من مخلفات "داعش"... صور

وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية "تمكنت فرقة المشاة الخامسة عشرة وبناء على ورود معلومات استخبارية من العثور على عدد (47) عبوة ناسفة من مخلفات عصابات "داعش" الإرهابية في قرية تل السمن التابعة لـ قضاء تلعفر ضمن قاطع لواء المشاة الثالث والسبعين تم تفكيكها ومعالجتها وتفجيرها موقعيا من قبل مفارز الهندسة الفرقة أعلاه".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.