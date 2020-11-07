مصر تدين هدم القوات الإسرائيلية لأكثر من 70 منزلا بالأراضي الفلسطينية

وجاء في بيان الخارجية المصرية، أن "هذا الإجراء يعد انتهاكا واضحا للشرعية الدولية ومقررات القانون الدولي الإنساني".

وأضاف البيان أن "تلك الممارسات تُفاقم من الظروف الإنسانية الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني الشقيق، والتحديات ذات الصلة بانتشار جائحة فيروس "كورونا"، فضلاً عما تمثله من عائق أمام حل الدولتين وفرص التوصل للسلام الشامل والعادل وتحقيق الاستقرار في المنطقة".

وكانت السلطات الإسرائيلية قد هدمت، الثلاثاء الماضي، تجمع حمصة "البقيعة" في محافظة طوباس شمالي الضفة الغربية، حيث دمرت 70 منشأة سكنية وحظائر للماشية.

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وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إقدام السلطات الإسرائيلية على هدم تجمع حمصة، ما أدى لترك نحو 80 مواطنا بلا مأوى بعد هدم 70 منشأة سكنية وحظائر للماشية.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: "إن هذا الهدم الذي يعد الأكبر من نوعه بحق أهلنا الصامدين في الأغوار يمثل خرقا إسرائيليا جديدا وانتهاكا للقانون الدولي وتحديا إضافيا لنا وللمجتمع الدولي وتدميرا ممنهجا لإمكانية إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها".

وطالب أشتية، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، الشركاء الدوليين "إلى التدخل لوضع حد لمحاولات الاحتلال تشريد أهالي تجمع حمصة-البقيعة وعشرات التجمعات الشبيهة عن بيوتهم وأراضيهم وحماية أبناء شعبنا من الانتهاكات المستمرة بحقه".

وأشار أشتية إلى أن إسرائيل اختارت توقيتا تتركز فيه الأنظار على الانتخابات الأمريكية للتغطية على جريمتها.