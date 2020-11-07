السودان يحبط عملية تهريب ذخائر ومخدرات إلى "بلد أفريقي"

وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا" فقد ضبطت استخبارات الفرقة الثانية مشاة بالقضارف اليوم السبت كميات كبيرة من الذخائر والمخدرات محملة على دواب كانت في طريقها الى إحدى دول الجوار الأفريقي.

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وأوضحت الوكالة أن الفرقة الرابعة مشاة تمكنت من نصب كمين ألقت القبض فيه على مجموعة من "عربات الكارو" وهي تحمل أكثر من 95 ألف طلقة "9 ملي" للطبنجات، مع كمية من المخدرات في جوالات.

وأفادت أن معلومات توفرت لدى أفراد الاستخبارات بالشريط الحدودي بقيام عملية تهريب ذخائر إلى إحدى دول الجوار حيث قاموا على إثره بنصب كمين فى إحدى القرى الحدودية بمحلية القريشة، وتم توقيف عدد من عربات الكارو التى كانت تحمل الذخيرة معبأة داخل جوالات بلاستيكية.

وتشير "سونا" إلى أنه تم ضبط المتهمين وتدوين بلاغ تحت طائلة حيازة الأسلحة والذخائر.

وتأتي هذه الضبطية فى إطار خطة مكافحة تجارة تهريب الأسلحة والذخيرة علي الشريط الحدودي، كما أنها تأتي في وقت تصاعدت فيه المواجهات بين الجيش الفيدرالي الإثيوبي وعناصر جبهة تحرير تيغراي منذ يومين.

وتمتد المنطقة الحدودية بين ولاية القضارف وإقليمي تيغراي والأمهرا لمسافة 265 كيلومترا، حيث أعلنت ولايتا القضارف وكسلا الحدود بينهما ودول الجوار إلى أجل غير مسمى.