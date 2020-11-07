“الحياة الفطرية”: تطوير آلية إصدار جوازات الصقور قريباً

قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان، إن المركز يعمل على تطوير آلية إصدار جوازات الصقور، لضمان استفادة الصقارين من هذه الخدمة بكل يسر وسهولة.

وأوضح قربان، خلال زيارته لمزاد نادي الصقور في ملهم، أمس الأول (الخميس)، أن الآلية الجديدة ستعمل على إيصال الجواز إلى مالك الصقر عبر البريد، وذلك بعد تقديم الطلب واستكمال الأوراق النظامية.

وأشار إلى أن المركز يدعم المزاد المُنظم من نادي الصقور السعودي بأرض مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، كما أنه يدعم أي أنشطة منظمة ومرخصة لا تتعارض مع الأنظمة المحلية والدولية.

من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عبدالله السحيباني، أن نادي الصقور في المملكة أسس لمزاد منظم ومتميز، بعد أن كانت مزادات الصقور عشوائية، مشيراً إلى أنه لم توجد في السابق مزادات منظمة ترصد أو توثق الصقور المطروحة في المملكة.