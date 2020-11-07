شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. التعامد الأخير لـ «القمر» على الكعبة خلال 2020 والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، أن يوم غد الأحد، ستشهد مكة المكرمة تعامد القمر على الكعبة المشرفة، موضحة أن هذا التعامد هو الأخير لهذا العام 2020 بمشيئة الله.
وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن مكة المكرمة ستشهد صباح غدٍ الأحد تعامد القمر على الكعبة المشرفة عند الساعة 06:07:05 صباحاً.
وأضافت إمارة منطقة مكة المكرمة أن هذا التعامد للقمر على الكعبة المشرفة، هو الخامس والأخير خلال العام 2020م.
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