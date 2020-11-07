شكرا لقرائتكم خبر عن عصابات السرقة والسطو على المنازل والمتاجر في قبضة رجال الأمن (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكن رجال الأمن من تنفيذ العديد من الضربات بحق المخالفين والخارجين عن القانون والنظام، في مختلف المناطق على مستوى المملكة، حيث تم ضبط خمسة مقيمين امتهنوا جمع أموال بطريقة غير مشروعة في الرياض.
في الرس تم ضبط 15 شخصاً تورطوا بارتكاب جرائم سطو على محلات تجارية وسرقة مركبات لمواطنين ومقيمين.
وفي القنفذة تم ضبط ثلاثة مواطنين تورطوا في إتلاف جهاز للرصد الآلي على أحد الطرق العامة، كما تم ضبط أربعة أشخاص تورطوا في ارتكاب جرائم سطو على المنازل وسرقة محتويات السيارات في العاصمة.
وفي المدينة المنورة تم ضبط مواطن قام بصدم دورية مرور كما حاول الهروب من الموقع، كما تم ضبط مواطن امتهن استدراج قائدي مركبات خدمات التوصيل وسلب ما بحوزتهم وسلب المارة.
أما في القنفذة تم ضبط مجموعة من الأشخاص تورطوا في مشاجرة جماعية نتيجة مشادة كلامية بينهم، وتسببوا في حالة من الفوضى والهلع على الطريق.
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