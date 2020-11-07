شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقوق العامل عن رصيد الإجازات السنوية المستحقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت المادة 109 في نظام العمل أن للعامل الحق في وجوب التمتع بالإجازة في سنة استحقاقها، كما لا يجوز التنازل عنها أو تقاضي بدل نقدي عوضا عن الحصول عليها.

وأشار حساب حقوق الموظف في نظام العمل عبر “تويتر”، إلى أن الفقرة 2 من المادة 109 في نظام العمل تنص بوجوب تمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها مع مراعاة المادة ١١٠ ولا يجوز التنازل عنها أو تقاضي بدل نقدي عوضًا عن الحصول عليها أثناء خدمة العامل، ويكون التعويض بعد انتهاء العلاقة التعاقدية تماشياً مع المادة ١١١ من نظام العمل.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية، كانت قد أعلنت، في وقت سابق عن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني حيث تقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، هي خدمة التنقل الوظيفي وتطوير آليات الخروج والعودة وتطوير آليات الخروج النهائي.