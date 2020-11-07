مؤسسة النفط الليبية تعلن تجاوز الإنتاج اليومي حاجز المليون برميل

وذكرت في بيانها أنها "تمكنت من رفع معدلات الإنتاج إلى 1036035 برميل نفط في اليوم".

وأوضحت المؤسسة أنها رغم ذلك "تواجه صعوبات مالية جمّة، وشحا كبيرا في ميزانياتها، أدى لتراكم الديون على شركات القطاع، وتأخر كبير لمرتبات شركاتها الخدمية"، موضحة أنها "ربما لن تكون قادرة على المحافظة على مستويات الإنتاج الحالية، بل من الممكن انخفاضه أو إيقافه بالكامل في ظل تلكؤ بعض الجهات وعرقلتها لجهود المؤسسة لزيادة الإنتاج والنهوض باقتصاد الوطن من جديد".