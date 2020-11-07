وذكرت في بيانها أنها "تمكنت من رفع معدلات الإنتاج إلى 1036035 برميل نفط في اليوم".
وأوضحت المؤسسة أنها رغم ذلك "تواجه صعوبات مالية جمّة، وشحا كبيرا في ميزانياتها، أدى لتراكم الديون على شركات القطاع، وتأخر كبير لمرتبات شركاتها الخدمية"، موضحة أنها "ربما لن تكون قادرة على المحافظة على مستويات الإنتاج الحالية، بل من الممكن انخفاضه أو إيقافه بالكامل في ظل تلكؤ بعض الجهات وعرقلتها لجهود المؤسسة لزيادة الإنتاج والنهوض باقتصاد الوطن من جديد".
كانت هذه تفاصيل خبر مؤسسة النفط الليبية تعلن تجاوز الإنتاج اليومي حاجز المليون برميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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